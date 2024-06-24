Третья штурмовая выложила видео уничтожения 180 оккупантов на Харьковщине
Понедельник, 24 июня 2024, 11:20
Защитники третьей окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов на Харьковщине в мае.
Источник: 3-я ОШБ
Дословно: "Еще 180 уничтоженных и отснятых россиян, которые сунулись на позиции Третьей штурмовой на Харьковщине. И здесь только задокументированы.
Реклама:
От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле".
Детали: Это уже вторая часть подобных видео за май, которые публикует 3-я ОШБР.
Так, 19 июня в бригаде опубликовали доказательства ликвидации 250 оккупантов. Тогда публиковали работу 1-го мехбата бригады.
ВИДЕО ДНЯ
Сейчас в 3-й штурмовой сообщают, что "набаранили дронами, минометами, пулеметами" бойцы 1-го штурмового.