Третья штурмовая выложила видео уничтожения 180 оккупантов на Харьковщине

Защитники третьей окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов на Харьковщине в мае.

Источник: 3-я ОШБ

Дословно: "Еще 180 уничтоженных и отснятых россиян, которые сунулись на позиции Третьей штурмовой на Харьковщине. И здесь только задокументированы.

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От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле".

Детали: Это уже вторая часть подобных видео за май, которые публикует 3-я ОШБР.

Так, 19 июня в бригаде опубликовали доказательства ликвидации 250 оккупантов. Тогда публиковали работу 1-го мехбата бригады.

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Сейчас в 3-й штурмовой сообщают, что "набаранили дронами, минометами, пулеметами" бойцы 1-го штурмового.