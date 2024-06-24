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Третья штурмовая выложила видео уничтожения 180 оккупантов на Харьковщине

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июня 2024, 11:20
Третья штурмовая выложила видео уничтожения 180 оккупантов на Харьковщине
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО 3-Я ОШБ

Защитники третьей окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов на Харьковщине в мае.

Источник: 3-я ОШБ

Дословно: "Еще 180 уничтоженных и отснятых россиян, которые сунулись на позиции Третьей штурмовой на Харьковщине. И здесь только задокументированы.

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От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле".

Детали: Это уже вторая часть подобных видео за май, которые публикует 3-я ОШБР.

Так, 19 июня в бригаде опубликовали доказательства ликвидации 250 оккупантов. Тогда публиковали работу 1-го мехбата бригады.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас в 3-й штурмовой сообщают, что "набаранили дронами, минометами, пулеметами" бойцы 1-го штурмового.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияВооруженные силы
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