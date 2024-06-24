На Харківщині поблизу Липців на міні підірвалися двоє цивільних
Понеділок, 24 червня 2024, 11:24
В селі Слобожанське Липецької громади на Харківщині на російській міні підірвалася автівка, в результаті чого загинули дві людини.
Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова
Пряма мова: "Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка — під час евакуації до лікарні".
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