На Харківщині поблизу Липців на міні підірвалися двоє цивільних

В селі Слобожанське Липецької громади на Харківщині на російській міні підірвалася автівка, в результаті чого загинули дві людини.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова: "Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка — під час евакуації до лікарні".

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