Вблизи Липцев на Харьковщине на мине подорвались двое гражданских

В селе Слобожанское Липецкой громады на Харьковщине на российской мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь: "Утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковая машина наехала на российскую противотанковую мину. В салоне находились два человека.

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От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина - во время эвакуации в больницу".

Предыстория: