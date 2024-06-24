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Вблизи Липцев на Харьковщине на мине подорвались двое гражданских

Александр ШумилинПонедельник, 24 июня 2024, 11:24
Вблизи Липцев на Харьковщине на мине подорвались двое гражданских
Фото: Синегубов

В селе Слобожанское Липецкой громады на Харьковщине на российской мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. 

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова 

Прямая речь: "Утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковая машина наехала на российскую противотанковую мину. В салоне находились два человека.

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От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина - во время эвакуации в больницу".

Предыстория:

Темы: Харьков
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