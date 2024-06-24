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Кількість боєзіткнень на фронті від півночі понеділка сягнула 81 – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 14:07
Кількість боєзіткнень на фронті від півночі понеділка сягнула 81 – Генштаб
ілюстративне фото Президентської бригади

Найбільша активність ворога від початку доби 24 червня спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках, загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 81.

Джерело: зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 13.00 понеділка

Деталі: Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку, завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

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На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наразі ведуться два боєзіткнення в районі Невського. Всього за сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.

Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. З початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів.

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На Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Всього спроб покращити положення – чотири.

Найактивніше 24 червня ворог намагається штурмувати на Покровському напрямку. 11 атак - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теми: війнаГенштаб
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