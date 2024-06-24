Количество боестолкновений на фронте с полуночи понедельника достигло 81 – Генштаб
Наибольшая активность врага с начала суток 24 июня наблюдается на Северском и Покровском направлениях, общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 81.
Источник: сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 13.00 понедельника
Детали: Агрессор применяет авиацию, бомбит КАБами с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении, нанесены авиаудары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновой, Липцах, Зеленом и Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток отбито шесть атак противника.
На Купянском направлении продолжаются три штурмовые действия в районе Стельмаховки.
На Лиманском направлении сейчас ведутся два боестолкновения в районе Невского. Всего за сегодня оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз.
Четыре атаки продолжаются на Северском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже 20 раз.
На Торецком направлении агрессор атакует в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение - четыре.
Активно 24 июня враг пытается штурмовать на Покровском направлении. 11 атак - отбиты, 14 - еще продолжаются. Бои идут в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.