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Количество боестолкновений на фронте с полуночи понедельника достигло 81 – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июня 2024, 14:07
Количество боестолкновений на фронте с полуночи понедельника достигло 81 – Генштаб
иллюстративное фото Президентской бригады

Наибольшая активность врага с начала суток 24 июня наблюдается на Северском и Покровском направлениях, общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 81.

Источник: сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 13.00 понедельника

Детали: Агрессор применяет авиацию, бомбит КАБами с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении, нанесены авиаудары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновой, Липцах, Зеленом и Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток отбито шесть атак противника.

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На Купянском направлении продолжаются три штурмовые действия в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении сейчас ведутся два боестолкновения в районе Невского. Всего за сегодня оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз.

Четыре атаки продолжаются на Северском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже 20 раз.

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На Торецком направлении агрессор атакует в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение - четыре.

Активно 24 июня враг пытается штурмовать на Покровском направлении. 11 атак - отбиты, 14 - еще продолжаются. Бои идут в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Темы: войнаГенштаб
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