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Ракетний удар по Покровську: 5 людей загинули, ще 41 постраждала

Альона Мазуренко , Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 18:20
Ракетний удар по Покровську: 5 людей загинули, ще 41 постраждала
фото: Філашкін у Telegram

24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. У результаті атаки 5 людей загинули, ще 41 отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені – такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

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Серед поранених – двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані".

Деталі: Глава ОВА повідомив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади.

 

Поранені отримують медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М – зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.

У прокуратурі повідомили, що росіяни здійснили ракетний обстріл Покровська 24 червня 2024 року, о 12:00. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.

Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури. Зокрема в результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід.

Філашкін додав, що це – один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час: "Його остаточні наслідки ще належить встановити".

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Оновлено: Згодом в прокуратурі повідомили, що станом на 16:00 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 40. 

Оновлено о 18.07: голова Донецької ОВА написав, що про 5 загиблих та 41 постраждалого.

Пряма мова Філашкіна: "В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років. Пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано 1 приватний будинок. 

Деталі: За словами Філашкіна, поранених доставили до лікарні інтенсивного лікування у Покровську. Наразі комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу.

Теми: Донбасвійнаракетний удар
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