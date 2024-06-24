Ракетный удар по Покровску: 5 человек погибли, еще 41 пострадал

24 июня оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Покровску Донецкой области. Попали в объект гражданской инфраструктуры и частный сектор. В результате атаки 5 человек погибли, еще 41 получил ранения.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15.

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Среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти.

Раненые получают медицинскую помощь.

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Россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М - разрушили 1 частный дом и повредили 16.

В прокуратуре сообщили, что россияне осуществили ракетный обстрел Покровска 24 июня 2024 года, в 12:00. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар.

Попадание средств поражения состоялись по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры. В частности, в результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили и газопровод.

Филашкин добавил, что это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время: "Его окончательные последствия еще предстоит установить".

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

фото: Донецкая областная прокуратура

Обновлено: Впоследствии в прокуратуре сообщили, что по состоянию на 16:00 количество пострадавших в результате ракетного удара по Покровску возросло до 40.

Обновлено в 18.07: глава Донецкой ОВА написал, что о 5 погибших и 41 пострадавшем.

Прямая речь Филашкина: "В результате обстрела пострадало всего 46 гражданских: 5 погибло и 41 ранен. Среди раненых 4 ребенка: мальчик 12 лет, девочки 9, 11 и 13 лет. Повреждены частные дома, 6 автомобилей, разрушен 1 частный дом.

Детали: По словам Филашкина, раненых доставили в больницу интенсивного лечения в Покровске. Сейчас коммунальные службы Покровска ожидают разрешения от экстренных служб, чтобы обследовать повреждения и подвезти материалы для ликвидации последствий обстрела.