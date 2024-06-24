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У Нікополі вже четверо постраждали за день від російських атак

Понеділок, 24 червня 2024, 19:09
У Нікополі вже четверо постраждали за день від російських атак
Фото: Дніпропетровська ОВА

Від атак окупантів у понеділок у Нікополі отримали поранення чотири цивільні людини.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Пряма мова: "У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак.

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62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно".

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох. 

 

Пошкоджені через обстріли інфраструктура й агрофірма. А ще – 4 багатоквартирні й стільки ж приватних будинків, 5 господарських споруд. Понівечені лінії електропередач, газогін, парник, авто.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці Лисак повідомив, що у неділю окупанти продовжували бити по Нікопольщині з артилерії і дронами-камікадзе. Постраждала 66-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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