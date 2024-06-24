В Никополе уже четверо пострадали за день от российских атак
Понедельник, 24 июня 2024, 19:09
От атак оккупантов в понедельник в Никополе получили ранения уже четыре гражданских человека.
Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака
Прямая речь: "В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак.
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62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно".
Обновлено: Позже Лысак сообщил, что количество раненых возросло до четырех.
Повреждены из-за обстрелов инфраструктура и агрофирма. А еще – 4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных построек. Изуродованные линии электропередач, газопровод, парник, авто.
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Предыстория:
- Утром Лысак сообщил, что в воскресенье оккупанты продолжали бить по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. Пострадала 66-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.