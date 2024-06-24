В Никополе уже четверо пострадали за день от российских атак

От атак оккупантов в понедельник в Никополе получили ранения уже четыре гражданских человека.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Прямая речь: "В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак.

Реклама:

62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно".

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что количество раненых возросло до четырех.

Повреждены из-за обстрелов инфраструктура и агрофирма. А еще – 4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных построек. Изуродованные линии электропередач, газопровод, парник, авто.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: