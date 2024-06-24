Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Никополе уже четверо пострадали за день от российских атак

Понедельник, 24 июня 2024, 19:09
В Никополе уже четверо пострадали за день от российских атак
Фото: Днепропетровская ОВА

От атак оккупантов в понедельник в Никополе получили ранения уже четыре гражданских человека.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Прямая речь: "В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак.

Реклама:

62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно".

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что количество раненых возросло до четырех.

 

Повреждены из-за обстрелов инфраструктура и агрофирма. А еще – 4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных построек. Изуродованные линии электропередач, газопровод, парник, авто.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром Лысак сообщил, что в воскресенье оккупанты продолжали бить по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. Пострадала 66-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: