Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: загинула жінка
Понеділок, 24 червня 2024, 15:35
Вдень 24 червня армія РФ обстріляла селище Гаврилівка Херсонської області, через ворожу атаку у власному будинку загинула 71-річна жінка. ще порпнень занав 63-річний чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка".
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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
Доповнено: Згодом голова Херсонської ОВА написав, що окупанти випустили по селу з чотири десятки снарядів. Також стало відомо про поранення 63-річного чоловіка. Його доставили до лікарні з контузією.