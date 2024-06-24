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Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: загинула жінка

Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 15:35
Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: загинула жінка
фото: Херсонська ОВА

Вдень 24 червня армія РФ обстріляла селище Гаврилівка Херсонської області, через ворожу атаку у власному будинку загинула 71-річна жінка. ще порпнень занав 63-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Пряма мова: "Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка".

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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

 
фото: Херсонська ОВА

Доповнено: Згодом голова Херсонської ОВА написав, що окупанти випустили по селу з чотири десятки снарядів. Також стало відомо про поранення 63-річного чоловіка. Його доставили до лікарні з контузією.

Теми: Херсонська областьжертви
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