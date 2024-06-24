Армия РФ обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина

Днем 24 июня армия РФ обстреляла поселок Гавриловка Херсонской области, из-за вражеской атаки в собственном доме погибла 71-летняя женщина. еще порпнень занав 63-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина".

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Детали: Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшей.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Дополнено: Впоследствии председатель Херсонской ОВА написал, что оккупанты выпустили по селу с четыре десятка снарядов. Также стало известно о ранении 63-летнего мужчины. Его доставили в больницу с контузией.