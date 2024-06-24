Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина

Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 15:35
Армия РФ обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина
фото: Херсонская ОВА

Днем 24 июня армия РФ обстреляла поселок Гавриловка Херсонской области, из-за вражеской атаки в собственном доме погибла 71-летняя женщина. еще порпнень занав 63-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина".

Реклама:

Детали: Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшей.

 
ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Дополнено: Впоследствии председатель Херсонской ОВА написал, что оккупанты выпустили по селу с четыре десятка снарядов. Также стало известно о ранении 63-летнего мужчины. Его доставили в больницу с контузией.

Темы: Херсонская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Херсонская область
Россияне убили патрульного на блокпосту в Херсонской области
Армия РФ обстреляла села в Херсонской области: известно о трех раненых
Россияне обстреляли автомобиль на Херсонщине, один человек погиб
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: