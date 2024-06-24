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Сирський провів зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій

Олександр ШумілінПонеділок, 24 червня 2024, 15:42
Сирський провів зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій
Фото: Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага - це ті речі, які дозволять зменшити втрати під час бойових дій.

Джерело: повідомлення Сирського у Facebook

Деталі: Сирський провів зустріч із командирами, відповідальними за підготовку бійців, представниками навчальних центрів, ТЦК та СП, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами. На зустрічі обговорювали фактори, що впливають на збереження життів українським бійцям.

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Дослівно: "Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки.

Також обговорили технологічну складову, яка впливає на збереження життя наших воїнів. Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ…

Ще один надзвичайно важливий аспект – надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасна і максимально безпечна евакуація, зокрема, і з використанням наземних роботизованих платформ. Звісно, надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками".

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Теми: Сирськиймобілізація
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