Під Москвою спалахнуло підприємство, що розробляє електроприлади
Під Москвою у місті Фрязіно загорівся Науково-дослідний інститут "Платан", який займається розробкою і виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів, відомо про 8 жертв, постраждалих у пожежі.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: МНС Росії повідомило, що пожежники намагаються загасити пожежу, а на верхніх поверхах будівлі може перебувати 9 людей.
Пожежі присвоїли третій номер складності. Палають поверхи з 5 по 7-ий.
У мережі очевидці публікують відео масштабної пожежі.
Під Москвою горить Науково-дослідний інститут "Платан", який займається розробкою і виробництвом електронних деталей pic.twitter.com/s0Pfliyan3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2024ВІДЕО ДНЯ
За відкритими даними, науково-дослідний інститут "Платан" займається виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів.
Оновлено: Пізніше російське видання "ТАСС" з посиланням на оперативні служби повідомило, що жертвами пожежі стали 8 людей.