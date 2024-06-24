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Під Москвою спалахнуло підприємство, що розробляє електроприлади

Олександр ШумілінПонеділок, 24 червня 2024, 18:30
Під Москвою спалахнуло підприємство, що розробляє електроприлади
скриншот

Під Москвою у місті Фрязіно загорівся Науково-дослідний інститут "Платан", який займається розробкою і виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів, відомо про 8 жертв, постраждалих у пожежі.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: МНС Росії повідомило, що пожежники намагаються загасити пожежу, а на верхніх поверхах будівлі може перебувати 9 людей.

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Пожежі присвоїли третій номер складності. Палають поверхи з 5 по 7-ий.

У мережі очевидці публікують відео масштабної пожежі.

За відкритими даними, науково-дослідний інститут "Платан" займається виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів.

Оновлено: Пізніше російське видання "ТАСС" з посиланням на оперативні служби повідомило, що жертвами пожежі стали 8 людей. 

Теми: Росія
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