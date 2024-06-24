Под Москвой загорелось предприятие, разрабатывающее электроприборы
Под Москвой в городе Фрязино загорелся Научно-исследовательский институт "Платан", который занимается разработкой и производством электронных деталей и радиокомпонентов, известно о 8 жертвах, пострадавших в пожаре.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: МЧС России сообщило, что пожарные пытаются потушить пожар, а на верхних этажах здания может находиться 9 человек.
Пожару присвоили третий номер сложности. Пылают этажи с 5 по 7-й. Площадь пожара достигла 2,3 тысячи квадратных метров.
В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара.
Під Москвою горить Науково-дослідний інститут "Платан", який займається розробкою і виробництвом електронних деталей pic.twitter.com/s0Pfliyan3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2024ВИДЕО ДНЯ
По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.
Обновлено: Позднее российское издание "ТАСС" со ссылкой на оперативные службы сообщило, что жертвами пожара стали 8 человек.