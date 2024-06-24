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Под Москвой загорелось предприятие, разрабатывающее электроприборы

Александр ШумилинПонедельник, 24 июня 2024, 18:30
Под Москвой загорелось предприятие, разрабатывающее электроприборы
скриншот

Под Москвой в городе Фрязино загорелся Научно-исследовательский институт "Платан", который занимается разработкой и производством электронных деталей и радиокомпонентов, известно о 8 жертвах, пострадавших в пожаре.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: МЧС России сообщило, что пожарные пытаются потушить пожар, а на верхних этажах здания может находиться 9 человек.

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Пожару присвоили третий номер сложности. Пылают этажи с 5 по 7-й. Площадь пожара достигла 2,3 тысячи квадратных метров.

В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара.

По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Обновлено: Позднее российское издание "ТАСС" со ссылкой на оперативные службы сообщило, что жертвами пожара стали 8 человек.

Темы: Росcия
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