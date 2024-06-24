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Матір Кадирова, командувач ВМФ, "Артек" та багато посадовців РФ потрапили під нові санкції ЄС

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 24 червня 2024, 16:27
Матір Кадирова, командувач ВМФ, Артек та багато посадовців РФ потрапили під нові санкції ЄС
Фото: Getty Images

Серед осіб, на яких розширили санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений список підсанкційних осіб

Детали: У рамках 14-го пакета санкцій Євросоюзу за війну Росії проти України під обмеження потрапили, серед інших:

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– адмірал Александр Моїсеєв – в.о. головнокомандувача ВМФ РФ;

– керівник Федерального агентства з управління держмайном Вадим Яковенко;

– держсекретар "Союзної держави Росії і Білорусі" Дмітрій Мєзенцев;

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– матір очільника Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, фонд під керівництвом якої займається "перевихованням" вивезених до Росії українських дітей та підтримує російську армію;

– дитячий табір "Артек"; 

– співак Ярослав Дронов "Шаман", співачка Поліна Гагаріна, актор Іван Охлобистін;

– низка заступників міністрів російського уряду і губернатор Орловської області;

– призначений окупаційною владою "мер" Маріуполя Олег Моргун, "міністри освіти" так званих "ЛНР" і "ДНР", керівник спеціально створеного підрозділу керівництва залізницею на окупованих територіях Андрєй Казаков;

– низка представників силових структур і російських судів, зокрема на окупованих територіях України, та керівників російських підприємств. 

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну  передбачають санкції проти російського газу.

За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".

Теми: санкціїЄС
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