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Мать Кадырова, командующий ВМФ, "Артек" и многие чиновники РФ попали под новые санкции ЕС

Мария Емец, Александр ШумилинПонедельник, 24 июня 2024, 16:27
Мать Кадырова, командующий ВМФ, Артек и многие чиновники РФ попали под новые санкции ЕС
Фото: Getty Images

Среди лиц, на которых расширили санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота РФ и многие другие российские чиновники, а также лагерь "Артек" и актер Иван Охлобыстин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный список подсанкционных лиц

Детали: В рамках 14-го пакета санкций Евросоюза за войну России против Украины под ограничения попали, среди прочих:

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- адмирал Александр Моисеев - и.о. главнокомандующего ВМФ РФ;

– руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом Вадим Яковенко;

– госсекретарь "Союзного государства России и Беларуси" Дмитрий Мезенцев;

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– мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, фонд под руководством которой занимается "перевоспитанием" вывезенных в Россию украинских детей и поддерживает российскую армию;

– детский лагерь "Артек";

– певец Ярослав Дронов "Шаман", певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин;

– ряд заместителей министров российского правительства и губернатор Орловской области;

– назначенный оккупационными властями "мэр" Мариуполя Олег Моргун, "министры образования" так называемых "ЛНР" и "ДНР", руководитель специально созданного подразделения руководства железной дорогой на оккупированных территориях Андрей Казаков;

– ряд представителей силовых структур и российских судов, в частности на оккупированных территориях Украины, и руководителей российских предприятий.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".

Темы: санкцииЕС
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