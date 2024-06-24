Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 16:32
Міноборони: У Резерв+ цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки
фото: Дмитро Ларін УП

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку "Резерв+" можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову.

Джерело: Черногоренко в інтерв'ю виданню NV

Пряма мова Черногоренко: "Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян".

Реклама:

Деталі: За словами заступниці, Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. Тож послугу автоматичної відстрочки у застосунку "Резерв+" можуть запустити вже цього літа.

"У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", — додала Черногоренко.

Що передувало: Раніше Черногоренко повідомляла, що у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. 

Теми: мобілізаціяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
Сирський провів зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій
Єфремова залишили під вартою ще на два місяці
Ракетний удар по Покровську: 5 людей загинули, ще 41 постраждала
Росія викликала посла США: "не сумнівається", що Вашингтон "наводив ракети" на Крим
Останні новини
01:54
Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: