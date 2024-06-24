Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку "Резерв+" можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову.

Джерело: Черногоренко в інтерв'ю виданню NV

Пряма мова Черногоренко: "Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян".

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Деталі: За словами заступниці, Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. Тож послугу автоматичної відстрочки у застосунку "Резерв+" можуть запустити вже цього літа.

"У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", — додала Черногоренко.

Що передувало: Раніше Черногоренко повідомляла, що у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.