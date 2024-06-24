Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что этим летом в приложении "Резерв+" могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва.

Источник: Черногоренко в интервью изданию NV

Прямая речь Черногоренко: "Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие. Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан".

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Детали: По словам заместителя, Минобороны наладило взаимодействия с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. Поэтому услугу автоматической отсрочки в приложении "Резерв+" могут запустить уже этим летом.

"У нас сейчас достаточно плотная нагрузка на команду. Мы запустили военно-учетный документ. Сейчас занимаемся тем, что технически поддерживаем все эти кейсы. Я думаю, что в течение лета мы уже сможем испытать это взаимодействие", — добавила Черногоренко.

Что предшествовало: Ранее Черногоренко сообщала, что в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.