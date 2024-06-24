Сійярто заявив, що Угорщина оскаржить рішення ЄС про 1,4 млрд євро з росактивів на зброю Україні

Міністр закордонних справ Петер Сійярто під час пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямувати 1,4 мільярда євро з заморожених російських активів на військову підтримку України, та заявив про наміри оскаржити це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu

Деталі: За словами Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 мільярда євро надходжень на фінансування постачання зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

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Голова угорської дипломатії поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Насамкінець Сійярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що країни ЄС у понеділок схвалили перший транш у розмірі до 1,4 мільярда євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів, через Фонд підтримки України (UAF)

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Юридична служба Ради ЄС констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималась під час голосування на початку цього року за створення UAF, а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро як часткової компенсації державам ЄС за зброю, придбану для України.

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