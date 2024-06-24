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Сийярто заявил, что Венгрия обжалует решение ЕС о 1,4 млрд евро из росактивов на оружие Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 17:34
Сийярто заявил, что Венгрия обжалует решение ЕС о 1,4 млрд евро из росактивов на оружие Украине
Министр иностранных дел Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Петер Сийярто во время пресс-конференции для провластных венгерских СМИ в Люксембурге подтвердил, что Европейский Союз согласовал направить 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов на военную поддержку Украины, и заявил о намерениях обжаловать это решение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu

Детали: По словам Сийярто, "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

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Глава венгерской дипломатии пожаловался, что "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что венгерская сторона уже изучает "правовые возможности" обжаловать их.

Наконец Сийярто сказал, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Европейского Союза.

Ранее стало известно, что страны ЕС в понедельник одобрили первый транш в размере до 1,4 млрд евро на военную помощь Украине, который поступит из доходов от замороженных российских активов, через Фонд поддержки Украины (UAF)

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Юридическая служба Совета ЕС констатировала, что Венгрия не может остановить это финансирование, поскольку воздержалась во время голосования в начале этого года за создание UAF, а средства не поступают от налогоплательщиков ЕС.

Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в качестве частичной компенсации государствам ЕС за оружие, приобретенное для Украины.

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Темы: ВенгрияЕСпомощь Украине
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