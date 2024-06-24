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У США припускають, що КНДР отримає від РФ допомогу з ядерною й далекобійною зброєю

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 18:53
У США припускають, що КНДР отримає від РФ допомогу з ядерною й далекобійною зброєю
ПУТІН І КІМ ЧЕН ИН. ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на слова заступника державного секретаря США 

Деталі: Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

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"Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати", – вважає він.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї", – додав Кемпбелл.

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Водночас, на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями", – підсумував заступник державного секретаря США.

Минулого тижня Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Теми: КНДРРосіяСША
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