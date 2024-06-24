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В США предполагают, что КНДР получит от РФ помощь с ядерным и дальнобойным оружием

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 18:53
В США предполагают, что КНДР получит от РФ помощь с ядерным и дальнобойным оружием
ПУТИН И КИМ ЧЕН ЫН. ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова заместителя государственного секретаря США

Детали: Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым за более чем 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.

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"Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать", – считает он.

Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.

"Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что северная Корея получит взамен. Это может быть связано с ее планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия", – добавил Кэмпбелл.

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В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.

"Они на это намекнули в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями", – подытожил заместитель государственного секретаря США.

На прошлой неделе Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Темы: КНДРРосcияСША
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