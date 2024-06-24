Генштаб: На Покровський напрямок припадає третина штурмових дій ворога

Від початку доби 24 червня кількість російських атак на фронті зросла до 128, з них третина припадає на Покровський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу станом на 19:00 24 червня

Дослівно: "Куп’янський напрямок. Окупанти атакують в районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позицій на напрямку, чотири попередні – відбито.

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На Лиманському напрямку зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 особи, знищено одну БМП та одну САУ"

Деталі: На Краматорському напрямку росіяни намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося дев’ять штурмових дій агресора.

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Вісім боєзіткнень було на Торецькому напрямку, два – триває. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них, а саме - в районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.