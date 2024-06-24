Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На Покровское направление приходится треть штурмовых действий врага

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 19:29
Генштаб: На Покровское направление приходится треть штурмовых действий врага
Фото - 117 отдельная механизированная бригада

С начала суток 24 июня количество российских атак на фронте возросло до 128, из них треть приходится на Покровское направление.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19:00 24 июня

Дословно: "Купянское направление. Оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить собственные позиции на направлении, четыре предыдущих - отражены.

Реклама:

На Лиманском направлении сейчас идут семь из 23 боеприкосновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки.

По предварительной информации, на этом направлении оккупанты за сегодня потеряли 92 человека, уничтожены один БМП и один САУ"

Детали: На Краматорском направлении россияне пытаются продвинуться в районах Временного Яра, Ивановского и Калиновки. Всего в течение суток здесь произошло девять штурмовых действий агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Восемь боеприкосновений было на Торецком направлении, два – продолжается. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боеприкосновения разной интенсивности. Сейчас продолжаются 11 из них, а именно – в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.

Темы: Генштаббоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Генштаб
Количество боестолкновений на фронте с полуночи понедельника достигло 81 – Генштаб
ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, уничтожили 51 артсистему и 12 танков
За Новоалександровку продолжаются бои – Генштаб
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: