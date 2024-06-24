Генштаб: На Покровское направление приходится треть штурмовых действий врага

С начала суток 24 июня количество российских атак на фронте возросло до 128, из них треть приходится на Покровское направление.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19:00 24 июня

Дословно: "Купянское направление. Оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить собственные позиции на направлении, четыре предыдущих - отражены.

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На Лиманском направлении сейчас идут семь из 23 боеприкосновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки.

По предварительной информации, на этом направлении оккупанты за сегодня потеряли 92 человека, уничтожены один БМП и один САУ"

Детали: На Краматорском направлении россияне пытаются продвинуться в районах Временного Яра, Ивановского и Калиновки. Всего в течение суток здесь произошло девять штурмовых действий агрессора.

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Восемь боеприкосновений было на Торецком направлении, два – продолжается. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боеприкосновения разной интенсивности. Сейчас продолжаются 11 из них, а именно – в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.