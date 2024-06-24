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Росія у відповідь на 14-й пакет санкцій ЄС розширила список людей, яким заборонений в’їзд

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 19:41
Росія у відповідь на 14-й пакет санкцій ЄС розширила список людей, яким заборонений в’їзд
ПРЕДСТАВНИЦЯ МЗС РОСІЇ МАРІЯ ЗАХАРОВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Російське Міністерство закордонних справ у відповідь на 14-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ оголосило про "розширення переліку людей", яким заборонений в’їзд до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії

Деталі: Зовнішньополітичне відомство РФ заявило, що у відповідь на "недружні кроки" розширило "список представників євроінститутів і країн-членів Євросоюзу", яким заборонено в'їзд на територію Росії.

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Російське МЗС не навело повного списку, але розповіло, що туди увійшли представники країн ЄС та працівники інститутів Євросоюзу, які сприяють військовій допомозі Україні та "переслідують російських посадовців" за порушення міжнародного права.

"До російського відповідного "стоп-листа" також занесено представників Ради Європи, членів законодавчих зібрань країн Євросоюзу і національних делегацій у ПАРЄ, які на систематичній основі "штампують" агресивні висловлювання на адресу Російської Федерації", – зазначили там.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

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За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".

Теми: РосіяЄСсанкції
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