Россия в ответ на 14-й пакет санкций ЕС расширила список людей, которым запрещен въезд

Российское Министерство иностранных дел в ответ на 14-й пакет санкций Европейского Союза против РФ объявило о "расширении перечня людей", которым запрещен въезд в Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД России

Детали: Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что в ответ на "недружественные шаги" расширило "список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза", которым запрещен въезд на территорию России.

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Российский МИД не привел полный список, но рассказал, что туда вошли представители стран ЕС и работники институтов Евросоюза, которые способствуют военной помощи Украине и "преследуют российских чиновников" за нарушение международного права.

"В российский соответствующий "стоп-лист" также занесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза и национальных делегаций в ПАСЕ, которые на систематической основе "штампуют" агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации", – отметили там.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакетэкономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

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По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа, в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".