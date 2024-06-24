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"Схеми" показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому об’єкту в Криму

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 20:31
Схеми показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому об’єкту в Криму
Наслідки ударів по військовому об'єкту в Криму 23 червня. фото - схеми

Супутник зафіксував сліди від пожеж на території військового об’єкту РФ у селі Вітине під Євпаторією, де 23 червня пролунали вибухи.

Джерело: "Схеми" з посиланням на знімки супутника Planet Labs

Деталі: За даними OpenStreetMap, у цьому місці знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), який входить до складу Повітряно-космічних сил РФ. Це важлива військова частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

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Фото військового об'єкту у селі Вітине 20 травня 2024 року
фото - схеми
 
Фото військового об'єкту у селі Вітине 24 червня 2024 року
фото - схеми

За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, на території цього Центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана", до якої входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС". "Пион-НКС", зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації.

Він додав, що російська армія також може використовувати цей Центр, щоб керувати групами супутників що, "призначені для придушення сигналів зв'язку ворожих супутників".

Теми: Кримвибухвійна
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