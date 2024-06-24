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"Схемы" показали спутниковые снимки последствий ударов по военному объекту в Крыму

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 20:31
Схемы показали спутниковые снимки последствий ударов по военному объекту в Крыму
Последствия ударов по военному объекту в Крыму 23 июня. Фото - схемы

Спутник зафиксировал следы от пожаров на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией, где 23 июня прогремели взрывы.

Источник: "Схемы" со ссылкой на снимки спутника Planet Labs

Детали: По данным OpenStreetMap, в этом месте находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), входящий в состав Воздушно-космических сил РФ. Это важная военная часть в системе русской космической связи и спутниковой навигации.

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Фото военного объекта в селе Витино 20 мая 2024 года
фото - схемы
 
Фото военного объекта в селе Витино 24 июня 2024 года
фото - схемы

По словам военного эксперта Анатолия Храпчинского, на территории этого Центра расположены системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС". "Пион-НКС", в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации.

Он добавил, что российская армия также может использовать этот Центр, чтобы управлять группами спутников, которые "предназначены для подавления сигналов связи вражеских спутников".

Темы: Крымвзрыввойна
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