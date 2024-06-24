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ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Фото - Getty Images

Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Джерело: з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб; пише "Європейська правда

Деталі: За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів". Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

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Останній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярдів доларів.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Теми: СШАдопомога Україні
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