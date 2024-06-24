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СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июня, могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Источник: со ссылкой на американского чиновника сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Бебб, уже завтра США "объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 миллионов долларов". Другие СМИ пока не подтверждали эту информацию.

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Последний пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Он стал возможным после того, как в апреле американский Конгресс после многих месяцев задержки одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине и союзникам на общую сумму почти 61 миллиардов долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Темы: СШАпомощь Украине
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