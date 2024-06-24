У російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
Понеділок, 24 червня 2024, 22:21
З російського аеродрому Саваслейка втретє за вечір злетів МіГ-31К, через це повітряну тривогу на 15 хвилин оголошували в усій Україні.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
Реклама:
Оновлено: Через 15 хвилин оголосили відбій повітряної тривоги.
Що передувало:
Після 20:00 в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Вона тривала 39 хвилин.
ВІДЕО ДНЯ
22 хвилини тривала наступна повітряна тривога, оголошена о 21:44.