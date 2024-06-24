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У російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою «Кинжал» Фото з відкритих джерел

З російського аеродрому Саваслейка втретє за вечір злетів МіГ-31К, через це повітряну тривогу на 15 хвилин оголошували в усій Україні.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Оновлено: Через 15 хвилин оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: 

Після 20:00 в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Вона тривала 39 хвилин.

ВІДЕО ДНЯ

22 хвилини тривала наступна повітряна тривога, оголошена о 21:44.

Теми: повітряна тривога
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