В российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото из открытых источников

С российского аэродрома Саваслейка в третий раз за вечер взмыл МиГ-31К, поэтому воздушную тревогу на 15 минут объявлялили по всей Украине.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

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Обновлено: Через 15 минут обьявили отбой тревоги.

Что предшествовало:

После 20:00 в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Она длилась 39 минут.

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22 минуты продолжалась следующая воздушная тревога, объявленная в 21:44.