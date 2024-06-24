В российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена воздушная тревога
Понедельник, 24 июня 2024, 22:21
С российского аэродрома Саваслейка в третий раз за вечер взмыл МиГ-31К, поэтому воздушную тревогу на 15 минут объявлялили по всей Украине.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".
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Обновлено: Через 15 минут обьявили отбой тревоги.
Что предшествовало:
После 20:00 в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Она длилась 39 минут.
ВИДЕО ДНЯ
22 минуты продолжалась следующая воздушная тревога, объявленная в 21:44.