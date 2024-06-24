США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансують друк підручників для учнів молодших класів українських шкіл.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана

Деталі: За словами Саллівана, фінансування USAID дозволить надрукувати понад три мільйонів підручників для учнів початкових класів до початку наступного навчального року.

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"Ці підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні", – додав він.

Радник Байдена з нацбезпеки уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, як Росія зруйнувала друкарню "Фактор-Друк" у Харкові – одну з найбільших у Європі.

"Харківські друкарні виробляють значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Наносячи удари по цих друкарнях, Росія атакує українську систему освіти. Ми не дозволимо Росії досягти успіху", – підкреслив Салліван.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови, надруковану безоплатно у ЄС.