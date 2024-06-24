Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 23:03
США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников
фото - Getty images

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) профинансируют печать учебников для учеников младших классов украинских школ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана

Детали: По словам Салливана, финансирование USAID позволит напечатать более трех миллионов учебников для учеников начальных классов до начала следующего учебного года.

Реклама:

"Эти учебники будут изготовлены в Украине и доставлены в более 12 тысяч школ по всей стране", – добавил он.

Советник Байдена по нацбезопасности уточнил, что такой шаг призван поддержать украинское книгоиздательство после того, как Россия разрушила типографию "Фактор-Друк" в Харькове – одну из крупнейших в Европе.

"Харьковские типографии производят значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей. Нанося удары по этим типографиям, Россия атакует украинскую систему образования. Мы не позволим России достичь успеха", – подчеркнул Салливан.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанную бесплатно в ЕС.

Темы: СШАдетипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
США
Новый пакет военной помощи США Украине на $150 млн: СМИ узнали его содержимое
Пентагон об ударах по Крыму: Если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращает войну
США озвучили стратегию успеха Украины в войне против России
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: