США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) профинансируют печать учебников для учеников младших классов украинских школ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана

Детали: По словам Салливана, финансирование USAID позволит напечатать более трех миллионов учебников для учеников начальных классов до начала следующего учебного года.

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"Эти учебники будут изготовлены в Украине и доставлены в более 12 тысяч школ по всей стране", – добавил он.

Советник Байдена по нацбезопасности уточнил, что такой шаг призван поддержать украинское книгоиздательство после того, как Россия разрушила типографию "Фактор-Друк" в Харькове – одну из крупнейших в Европе.

"Харьковские типографии производят значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей. Нанося удары по этим типографиям, Россия атакует украинскую систему образования. Мы не позволим России достичь успеха", – подчеркнул Салливан.

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В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанную бесплатно в ЕС.