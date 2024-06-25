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У США відреагували на обстріл у Криму: Росія може припинити страждання цивільних

Олена ІвашківВівторок, 25 червня 2024, 04:19
У США відреагували на обстріл у Криму: Росія може припинити страждання цивільних
Метью Міллер, фото: Getty Images

Сполучені Штати надають зброю Україні для того, щоби вона мала можливість захищати власну територію, у тому числі Кримський півострів, натомість Росія може припинити страждання цивільних хоч зараз, якщо покладе край своїй агресії.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми надаємо зброю Україні, щоби вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України".

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Деталі: Він зауважив, що будь-які втрати цивільного населення під час війни викликають сум.

Міллер наголосив, що Росія може покласти край стражданням, спричиненим цією війною, хоч сьогодні, якщо вона припинить окупацію суверенної української території та атаки на цивільне населення.

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Теми: СШАвійнаРосія
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