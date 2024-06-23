Окупанти заявили про атаку на Севастополь, 5 загиблих і понад 120 постраждалих

Окупаційна "влада" Криму і Міноборони РФ заявили про українську атаку на Севастополь, унаслідок якої після роботи російської ППО загинуло 5 людей, з яких 3 дітей, і поранено понад 120 осіб.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв, Міноборони РФ, пропагандистське агентство РИА Новости, ТАСС

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Деталі: У Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами "ATACMS", спорядженими касетними бойовими частинами".

У Міноборони РФ також визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.

"Під час відбиття терористичної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" були збиті. Ще одна ракета внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста", - заявили у відомстві.

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Мирні жителі постраждали, за твердженням російського Міноборони, "внаслідок падіння осколків касетних суббоєприпасів".

"Губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про 3 загиблих, з яких двоє дітей, і близько 100 постраждалих. Він також поскаржився, що удар стався у свято Трійці, хоча РФ цього дня і вночі, як і в попередні дні, завдавала ударів по Україні, зокрема по Київській області та по Харкову.

Помічник глави МОЗ РФ заявив, що внаслідок обстрілу Севастополя поранення і травми дістали 124 людини, зокрема 27 дітей.

Соцмережі повідомляють, що загиблі є на пляжі "Учкуївка" в Севастополі.

Мер Магадана Юрій Гришан повідомив, що внаслідок обстрілу загинула дочка заступника мера Магадана Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку з батьками в Севастополі, пише ТАСС.

Оновлено: Пізніше Развожаєв заявив, що кількість жертв зросла до п'яти, з них троє дітей.

Крім того, за його словами, п'ятеро дітей перебувають у реанімації, інші постраждалі дістали поранення легкої та середньої тяжкості.

Що передувало: Раніше окупаційна "влада" Криму заявила, що у Севастополі спрацювала ППО і нібито збила 5 цілей.

Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.