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В США отреагировали на обстрел в Крыму: Россия может прекратить страдания гражданских лиц

Алена ИвашкивВторник, 25 июня 2024, 04:19
В США отреагировали на обстрел в Крыму: Россия может прекратить страдания гражданских лиц
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Соединенные Штаты предоставляют оружие Украине для того, чтобы она имела возможность защищать собственную территорию, в том числе Крымский полуостров, зато Россия может прекратить страдания гражданских хоть сейчас, если положит конец своей агрессии.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Это включает Крым, который, конечно, является частью Украины". 

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Детали: Миллер сказал, что любые потери гражданского населения во время войны вызывают печаль.

Миллер отметил, что Россия может положить конец страданиям, вызванным этой войной, хоть сегодня, если она прекратит оккупацию суверенной украинской территории и атаки на гражданское население.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье оккупационные "власти" Крыма и Минобороны РФ заявили об украинской атаке на Севастополь, в результате которой после работы российской ПВО погибли 5 человек, из которых 3 детей, и ранены более 120 человек.
  • Российский МИД вызвал посла США в России Линн Трейси в связи с ракетным ударом по временно оккупированному Россией Севастополю. Российские власти утверждают, что по Севастополю была выпущена ракета американского производства ATACMS с кассетным боезарядом. В результате воздействия ПВО, как отмечает Минобороны России, ракета сбилась с курса, а ее обломки упали, в частности, на пляже.

Темы: СШАвойнаРосcия
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