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Пентагон про удари по Криму: Якщо РФ занепокоєна своїми втратами, хай припиняє війну

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 07:44
Пентагон про удари по Криму: Якщо РФ занепокоєна своїми втратами, хай припиняє війну
Пат Райдер, фото: Getty Images

У Пентагоні відповіли на звинувачення Росії у причетності США до "гібридної війни" проти них після українських ударів по Криму, зазначивши, що Україна сама обирає цілі для атак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Пентагону Пата Райдера, який прокоментував удари українських сил по Криму, які, як стверджувала РФ, здійснювались за допомогою ракет ATACMS

Пряма мова: "Важливо озирнутися назад, саме до незаконного вторгнення Росії в Україну, важливо озирнутися назад і подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо вони (РФ – Ред.) занепокоєні жертвами серед своїх військ, то нехай припиняють цю війну і повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби".

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Він також нагадав, що саме Росія несе відповідальність за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч невинних українців.

Передісторія:

  • Раніше в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.
  • Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів
  • МЗС Росії в понеділок викликало посла США Лінн Трейсі, якій оголосило демарш; заявило, що Штати "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту"; і пообіцяло "відповідь на цей злочин".

Теми: СШАУкраїнаКримРосія
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