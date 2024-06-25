Пентагон об ударах по Крыму: Если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращает войну
В Пентагоне ответили на обвинения России в причастности США к "гибридной войне" против них после украинских ударов по Крыму, отметив, что Украина сама выбирает цели для атак.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Пата Райдера, который прокомментировал удары украинских сил по Крыму, которые, как утверждала РФ, осуществлялись с помощью ракет ATACMS
Прямая речь: "Важно оглянуться назад, именно к незаконному вторжению России в Украину, важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они (РФ - Ред.) обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности".
Он также напомнил, что именно Россия несет ответственность за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев.
Предыстория:
- Ранее в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.
- В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.
- МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".