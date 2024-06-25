Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Пентагон об ударах по Крыму: Если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращает войну

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 07:44
Пентагон об ударах по Крыму: Если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращает войну
Пат Райдер, фото: Getty Images

В Пентагоне ответили на обвинения России в причастности США к "гибридной войне" против них после украинских ударов по Крыму, отметив, что Украина сама выбирает цели для атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Пата Райдера, который прокомментировал удары украинских сил по Крыму, которые, как утверждала РФ, осуществлялись с помощью ракет ATACMS

Прямая речь: "Важно оглянуться назад, именно к незаконному вторжению России в Украину, важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они (РФ - Ред.) обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности".

Реклама:

Он также напомнил, что именно Россия несет ответственность за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев.

Предыстория:

  • Ранее в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.
  • В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.
  • МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".

Темы: СШАУкраинаКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоДроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники

Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Все новости...
США
США озвучили стратегию успеха Украины в войне против России
Госдеп: Из-за коррупции Украина не выполнила минимальные требования в борьбе с торговлей людьми
В США отреагировали на обстрел в Крыму: Россия может прекратить страдания гражданских лиц
Последние новости
01:12
На Покровском и Торецком направлениях ситуация напряженная – Генштаб
01:06
теннисУимблдон: Невероятный камбек Костюк, уверенная победа Свитолиной, Снигур зачехлила ракетку
00:48
"Хезболла" запустила по Израилю 200 ракет и беспилотники
00:20
Выборы в Британии: экзитпол прогнозирует разгром партии премьера Сунака
00:14
обновляется от 22:45Воздушные силы: Оккупанты атакуют Украину беспилотниками
00:04
теннисКалинина и Ястремская досадно уступили в первом круге парного разряда Уимблдона
23:49
Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: погиб мужчина
23:44
обновленоРакетная опасность: по всей Украине объявляли тревогу из-за МиГа
23:35
Минэнерго объяснило, почему невозможно снизить для промышленников норму об импорте 80% электроэнергии
23:28
ФутболПришло время подвести итоги: Довбик оценил свое выступление в сезоне-2023/24
Все новости...
Реклама:
Реклама: