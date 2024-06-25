Пентагон об ударах по Крыму: Если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращает войну

В Пентагоне ответили на обвинения России в причастности США к "гибридной войне" против них после украинских ударов по Крыму, отметив, что Украина сама выбирает цели для атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Пата Райдера, который прокомментировал удары украинских сил по Крыму, которые, как утверждала РФ, осуществлялись с помощью ракет ATACMS

Прямая речь: "Важно оглянуться назад, именно к незаконному вторжению России в Украину, важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они (РФ - Ред.) обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности".

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Он также напомнил, что именно Россия несет ответственность за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев.

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