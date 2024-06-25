Росіяни вранці атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе – ОВА

Вранці 25 червня дрони-камікадзе росіян атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе".

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Деталі: За його словами, через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. понівечений легковик, люди вціліли.

Також Лисак повідомив, що за уточненою інформацією, через атаку, яка сталася ввечері, поранена 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. За вчора – четверо постраждалих.

Побиті також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто.