Россияне утром атаковали Никополь и Марганецкую громаду дронами-камикадзе – ОВА
Вторник, 25 июня 2024, 08:05
Утром 25 июня дроны-камикадзе россиян атаковали Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области.
Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Ночь в области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой общине дронами-камикадзе".
Реклама:
Детали: По его словам, из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. изуродованная легковушка, люди уцелели.
Также Лысак сообщил, что по уточненной информации, из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. За вчера - четверо пострадавших.
Избиты также еще 2 частных дома. Задето авто.