Россияне утром атаковали Никополь и Марганецкую громаду дронами-камикадзе – ОВА

Утром 25 июня дроны-камикадзе россиян атаковали Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области.

Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночь в области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой общине дронами-камикадзе".

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Детали: По его словам, из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. изуродованная легковушка, люди уцелели.

Также Лысак сообщил, что по уточненной информации, из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. За вчера - четверо пострадавших.

Избиты также еще 2 частных дома. Задето авто.