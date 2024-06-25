Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Армія РФ за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранені

Анастасія ПроцВівторок, 25 червня 2024, 08:33
Армія РФ за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 24 червня загинули 7 людей, ще 49 зазнали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Слов'янську, 1 у Кураховому і Торецьку. Ще 49 людей в області за добу дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Що передувало:

24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. У результаті атаки 5 людей загинули, ще 41 отримала поранення.


Теми: Донецька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака

відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Усі новини...
Донецька область
Росіяни просунулися в Красногорівці – DeepState
Ворог просунувся в Новоолександрівці – DeepState
Росіяни скинули авіабомби на Селидове: 5 поранених, з яких двоє дітей
Останні новини
02:00
футбол"Динамо" розформувало жіночу команду
01:42
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
01:12
На Покровському і Торецькому напрямках ситуація напружена – Генштаб
01:06
тенісВімблдон: Неймовірний камбек Костюк, впевнена перемога Світоліної, Снігур зачохлила ракетку
00:50
На Київщині працює ППО
00:48
"Хезболла" запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники
00:20
Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака
00:14
оновлюється від 22:45Повітряні сили: Окупанти атакують Україну безпілотниками
00:04
тенісКалініна та Ястремська прикро поступилися в першому колі парного розряду Вімблдона
23:49
Росіяни скинули авіабомбу на село в Харківській області: загинув чоловік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: