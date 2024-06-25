Армія РФ за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранені
Вівторок, 25 червня 2024, 08:33
Внаслідок російських обстрілів Донецької області 24 червня загинули 7 людей, ще 49 зазнали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Слов'янську, 1 у Кураховому і Торецьку. Ще 49 людей в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Що передувало:
24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. У результаті атаки 5 людей загинули, ще 41 отримала поранення.