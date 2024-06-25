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Армия РФ за сутки убила 7 жителей Донетчины, еще 49 ранены

Анастасия ПроцВторник, 25 июня 2024, 08:33
Армия РФ за сутки убила 7 жителей Донетчины, еще 49 ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российских обстрелов Донецкой области 24 июня погибли 7 человек, еще 49 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 24 июня россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Славянске, 1 в Курахово и Торецке. Еще 49 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Что предшествовало:

24 июня оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Покровску Донецкой области. Попали в объект гражданской инфраструктуры и частный сектор. В результате атаки 5 человек погибли, еще 41 получил ранения.

Темы: Донецкая областьжертвы
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