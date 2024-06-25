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За добу на фронті 170 бойових зіткнень, росіяни рвуться до Торецька – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 11:40
За добу на фронті 170 бойових зіткнень, росіяни рвуться до Торецька – Генштаб
Фото: Getty Imges

За минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, війська російських загарбників штурмують дев’ять напрямків та намагаються наблизитись до Торецька на Донеччині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Від початку цієї доби вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев’яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 93 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та сім автомобілів. 

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.   Три спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення – продовжується. 

На Сіверському напрямку успіху не мали три атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Виїмки. Напружена обстановка – в районі Верхньокам’янського, де на даний час триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку українські військові успішно відбили штурм противника поблизу Андріївки. Не полишають спроб окупанти витіснити наших оборонців із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв.

Намагається агресор наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже одну ворожу атаку успішно відбили, водночас,  ще одну штурмову дію противника на цьому  напрямку наші воїни стримують.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.  За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки.  Вісім ворожих атак нашими оборонцями успішно відбито, ще п’ять - продовжуються.  Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати російських військ на цьому напрямку склали 210 окупантів вбитими та пораненими, знищено міномет і два автомобілі. 

На Курахівському напрямку без успіху завершилась штурмова дія російських загарбників поблизу Георгіївки.

За уточненою інформацією, за минулу добу втрати противника на цьому напрямку знищено ворожий танк та два автомобілі. 

На Времівському напрямку також  успіху не мали дві атаки ворога, біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку невдалою була штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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