За сутки на фронте 170 боевых столкновений, россияне рвутся к Торецку - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, войска российских захватчиков штурмуют девять направлений и пытаются приблизиться к Торецку в Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала этих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением девяти КАБов, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, еще столько же - продолжаются. Потерь позиций не допущено.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение - продолжается.

На Северском направлении успеха не имели три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки. Напряженная обстановка - в районе Верхнекаменского, где в настоящее время продолжается четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении украинские военные успешно отбили штурм противника вблизи Андреевки. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

Пытается агрессор приблизиться к Торецку. За сегодня подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили, в то же время, еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Евгеновки, Новоалександровки и Воздвиженки. Восемь вражеских атак нашими защитниками успешно отбиты, еще пять - продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

По уточненной информации, за прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили 210 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены миномет и два автомобиля.

На Кураховском направлении без успеха завершилось штурмовое действие российских захватчиков вблизи Георгиевки.

По уточненной информации, за минувшие сутки потери противника на этом направлении уничтожены вражеский танк и два автомобиля.

На Времовском направлении также успеха не имели две атаки врага, у Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении неудачным было штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботино.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.