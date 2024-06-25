Армія РФ атакувала Донеччину: загинула жінка, ще 4 людини поранені

Через ранковий російський обстріл Торецька та Золотої Ниви Донецької області загинула жінка 1957 року, ще 4 людини постраждали.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження. По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню".

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Деталі: Також Філашкін зазначив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по мирним жителям області та закликав людей евакуюватися.

Передісторія:

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 24 червня загинули 7 людей, ще 49 зазнали поранення.