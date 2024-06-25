Армия РФ атаковала Донецкую область: погибла женщина, еще 4 человека ранены

Из-за утреннего российского обстрела Торецка и Золотой Нивы Донецкой области погибла женщина 1957 года, еще 4 человека пострадали.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Золотой Ниве Великоновоселковской громады от артобстрела погибла женщина 1957 года рождения. По Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов - ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу".

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Детали: Также Филашкин отметил, что россияне целенаправленно бьют по мирным жителям области и призвал людей эвакуироваться.

Предыстория:

В результате российских обстрелов Донецкой области 24 июня погибли 7 человек, еще 49 получили ранения.