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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2026 року

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 12:10
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2026 року
Фото: Getty Images

Рада ЄС у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року. Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

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Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що нараз головує в Раді ЄС.

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Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

11 червня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.

Теми: ЄСУкраїна
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