Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

Совет ЕС во вторник, 25 июня, принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинцев, которые бегут от российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года. Принятое сегодня решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита.

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Директива о временной защите предоставляет украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную, медицинскую и другую помощь.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.

"День за днем Россия терроризирует украинский народ своими бомбардировками. Это опасные обстоятельства. Те, кто сбежал от российской агрессии, могут и в дальнейшем рассчитывать на нашу солидарность", – отметила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, которая представляет страну, председательствующую сейчас в Совете ЕС.

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Сейчас почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.

11 июня Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для лиц, спасающихся от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.

Напомним, польский президент Анджей Дуда 10 июня подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в Польше.