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ЄСПЛ визнав Росію винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 13:19
ЄСПЛ визнав Росію винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму
Фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі в "Україна проти Росіі (щодо Криму)", визнавши існування систематичних порушень прав людини в окупованому Криму з боку держави-агресорки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Деталі: Справа "Україна проти Росії (щодо Криму)" стосувалася тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції з прав людини Російською Федерацією в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

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Вона також стосувалася тверджень про систематичні переслідування українців за їхню політичну позицію та/або проукраїнську діяльність ("українські політичні в'язні"), які мали місце переважно в Криму, а також в інших частинах України або в Російській Федерації з початку 2014 року.

Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Росія здійснює ефективний контроль над Автономною республікою Крим та містом Севастополь. 

Він стверджує, що систематичні порушення прав людини Росією були частиною кампанії репресій, яка включала, зокрема, зникнення, незаконні затримання, жорстоке поводження, неможливість відмовитися від російського громадянства, придушення роботи українських ЗМІ та функціонування української мови в школах, а також переведення з Криму до віддалених в'язниць в Росії.

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Нагадаємо: З 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року. 

Детальніше про мету України у цій справі читайте в інтерв’ю Сокоренко "Європейській правді"

Нещодавно в ЄСПЛ відбулися усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти РФ" щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу.

Теми: ЄСПЛРосіяКримУкраїна
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